Dnes píšeme o fenoménu, který bude nejspíš dominovat veletrhu Future Forces Forum, jenž začíná ve středu 21. října v Praze. Máme i nabídku. Pokud si chcete vyzkoušet wargame o blackoutu v Česku, nebo třeba chcete slyšet, co si myslí Jan Grolich o české ekonomice, přijďte na Forum HN. Pro čtenáře newsletteru máme slevu po zadání kódu NARADARU20 při koupi lístku tady. Užitečné čtení přejí Martin Ehl a Petr Zenkner.
Co se dočtete dál
- Co bude hlavní téma na pražském veletrhu Future Forces Forum.
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