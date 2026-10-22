O čínské invazi aut do Evropy se mluví již delší dobu, Česko však doposud bylo trhem druhé vlny. Čínské automobilky i jejich vozy už ale v Česku začínají být pořádně vidět. Dobře je to patrné na statistikách domácího Svazu dovozců automobilů (SDA). Loni se za první tři čtvrtletí čínské značky na nových registracích podílely z 2,8 procenta, letos to bylo už 5,5 procenta. Konkrétně šlo skoro po stoprocentním meziročním nárůstu o 10 300 aut. Zajímavé je i srovnání s největší automobilkou světa: čtyřka na českém trhu, japonská Toyota, zatím prodala v Česku 11 390 vozů a podíl má 6,1 procenta. Číňané ji tak začínají souhrnně dotahovat.
Redakce HN se rozhodla otestovat tři čínské vládce statistik SDA, každé SUV měla na týdenní test a nasbírala z nich řadu dojmů. Konkrétně jde o Jaecoo 7, které v Česku nasbíralo 2012 registrací, MG ZS s 1435 kusy a Omodu 9 s 927 vozy.
Čínské SUV, které dobývá Evropu. Jaecoo 7 má styl, ale i pár „háčků“
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- Jak se řídí Jaecoo 7.
- Jak se řídí MG ZS Hybrid+.
- Jak se řídí Omoda 9.
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