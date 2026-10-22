Orbis terrarum. Tak staří Římané označovali známý a obydlený svět. Latinským výrazem se údajně inspiroval miliardář Libor Winkler z investiční skupiny RSJ, když hledal název pro nové sdružení zemědělských investorů. Pod zkráceným názvem Orbis Terra se nyní spojila některá z nejznámějších jmen českého byznysu. Chtějí změnit způsob, jakým se v Česku mluví o zemědělství, a zároveň se více zapojit do debat o pravidlech, která pro obor platí.
Co se dočtete dál
- Kteří miliardáři spojili síly v nové zemědělské alianci.
- Proč chtějí promlouvat do pravidel českého zemědělství.
- Před čím varují v souvislosti se zastropováním dotací.
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