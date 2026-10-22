Sjezd na dálnici D1 u Průhonic je dlouhé roky pro řidiče spojený se zastávkou u pobočky řetězce McDonald‘s. Logo se žlutými oblouky dnes u dalšího sjezdu, tedy o pár set metrů dál, vizuálně zastiňuje obrovská cedule, která nejde přehlédnout. Je na ní nápis Chery Praha vztyčený u vlajkové prodejny dravého automobilového koncernu z Číny. Není to přitom jediná čínská automobilka s pobočkou u stejného sjezdu. O pár desítek metrů dál láká dealer Auto in na značky Xpeng a BYD. Showroomů čínských výrobců vozů po Praze a dalších městech poslední měsíce přibývá. Často na místech tradičních dealerů, kteří dříve nabízeli výhradně evropské značky.
Dobře je to vidět i na méně exponovaných místech. Například v pražských Dolních Počernicích, kde dlouholetého dealera Auto-Exner vystřídal ve zrekonstruovaném prostoru prodejce Auto Star. Sortiment? Čínské Chery a BAIC. Tyto a další značky nezačínají být ve veřejném prostoru pouze vidět a cítit, jejich auta čeští řidiči čím dál častěji potkávají i na silnicích.
Kam až mohou v Česku růst?
Co se dočtete dál
- Jak se čínským značkám v Česku daří.
- Co je v nabídce a kdo vládne trhu.
- Jak značky mění strategie.
- Co jsou brzdy čínské expanze.
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