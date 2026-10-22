V Mladé Boleslavi je v posledních týdnech živo. Největší česká automobilka Škoda Auto je po náhlém oznámení odchodu Klause Zellmera bez šéfaMartin Jahn, jediný Čech v představenstvu značky odešel začátkem října řídit prodej a marketing do koncernového ústředí Volkswagenu (VW). Nyní se navíc do Boleslavi naplno přelévají z Německa problémy trápící se mateřské skupiny. Kvůli klesajícím ziskům a rostoucím nákladům plánuje VW celosvětově zmrazit do roku 2030 mzdy, a to včetně Škody Auto. Tamním odborům to v minulém týdnu sdělilo představenstvo Škodovky na podnikovém shromáždění.

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  • Co se ve VW děje.
  • Jak to dopadne na Škodu.
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