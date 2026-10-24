Je to každodenní rutinní činnost, kterou ale spousta lidí dělá velmi ledabyle. I proto se čištění zubů stalo další oblastí, kam proniká umělá inteligence. Slavný britský výrobce spotřební elektroniky Dyson, který se kdysi proslavil svým bezsáčkovým vysavačem, se s pomocí AI rozhodl transformovat rutinní hygienu v luxusní zážitek. Nebude to ale zadarmo…

Zakladatel James Dyson v září představil CameraJet – první chytrý zubní kartáček s kamerou a vodní tryskou za 500 dolarů, v přepočtu zhruba 11,5 tisíce korun (například Allegro ho prodává za více než 16 tisíc korun), což představuje zhruba troj- až čtyřnásobek ceny běžných elektrických modelů. Výrobce částku obhajuje masivními investicemi do šestiletého výzkumu, na němž pracovalo přes 600 inženýrů a 30 dentálních odborníků. Vývoj vyžadoval napsání 16 milionů řádků kódu a trénink AI na 470 tisících snímcích chrupu.

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