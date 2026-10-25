Velké celodenní byznysové Fórum Hospodářských novin na téma Bezpečnost, odolnost a byznys se koná už v úterý 3. listopadu v Rudolfinu. Soustředíme se na aktuální témata z pohledu českých firem a celé tuzemské ekonomiky. Mezi speakery a hosty jsou lídři největších společností, které zajišťují a brání českou infrastrukturu, majitelé rodinných firem, ale také studenti. Celý program zde.
Probírat budeme plány a zabezpečení klíčové infrastruktury (nejen energetika a digitální sítě), přípravu firem na případné krize, technologie duálního užití, konkurenceschopnost české ekonomiky a každý host si bude moci zahrát také interaktivní wargame na téma blackout v ČR. Profesionálové mají připravený zhruba hodinový scénář, hosté budou vybírat možnosti na svých mobilních telefonech. Vstupenky je možné rezervovat zde.
Na pódiu se potkají lidé, kteří určují směřování české ekonomiky a bezpečnosti. Své zkušenosti a know-how budou sdílet Lukáš Kintr (ředitel NÚKIB), Kamil Čermák (ČEZ ESCO), Juraj Šedivý (CETIN), Tomáš Pojar (prorektor CEVRO Univerzita), Jan Michal (CzechInvest) nebo Jan Beroun z Řízení letového provozu.
Za finance a průmysl Jan Juchelka (CEO, Komerční banka), miliardář Petr Paukner, Pavel Šolc (člen představenstva ČEPS), nebo David Vodička (GAZ Enegy) a Martin Hýža (NATO Diana).
Za politiky nebude chybět vicepremiér Karel Havlíček a svou vizi na větší konkurenceschopnost české ekonomiky představí nový senátor Jan Grolich (KDU-ČSL). Na závěr programu potom přijde wargame TMA – Blackout v přímém přenosu.
Společně hledáme odpovědi na zásadní otázky: Jak připravit firmu na krizovou situaci. Jak kombinovat energetickou nezávislost s udržitelným růstem? Jak využít technologie duálního užití k inovacím v civilním sektoru? A jak zajistit digitální suverenitu, když kybernetický útok dnes může ochromit celou výrobu?
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