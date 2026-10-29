Pro českou chemickou skupinu Draslovka má v roce 2025 dohodnutá spolupráce s americkým výrobcem sodíkovo-iontových baterií Natron Energy zajímavé vyústění. Z původního dodavatele klíčového polotovaru (pruské modři) na bázi kyanidu sodného se Draslovka stala majitelem celé technologie, která je hlavní nečínskou alternativou pro sodíkové baterie na světě.
Natron Energy vyvíjela sodíkovou technologii s podporou americké vlády. Přepálila ale plány na stavbu gigafactory v Severní Karolíně za 1,4 miliardy dolarů a zbankrotovala. Technologie Natronu je však hotová a použitelná jinde, čehož se rozhodla využít Draslovka.
Co se dočtete dál
- Proč Draslovka investuje do patentů na sodíkové baterie.
- Jak významná je americká firma Natron, jejíž duševní vlastnictví přebírá.
- Jaké jsou plány Draslovky a jaká je pozice Číny v sodíkových bateriích.
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