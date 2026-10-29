Ve velké továrně v jihokorejském Čchangwonu vyrábí společnost Doosan Enerbility všechno, co je obří a precizní. To znamená třeba reaktorové nádoby, elektrárenské turbíny a parogenerátory. Z této pozice se měla stát Doosan Enerbility klíčovým dodavatelem komponent jaderného ostrova dvou nových bloků v elektrárně Dukovany.
Jak však ve čtvrtek informovala jihokorejská média, vítěz jaderného tendru, společnost KHNP, ukončila jednání o smlouvě s konsorciem dvou jihokorejských společností, které se měly stát významnými subdodavateli dukovanské zakázky. Vedle Doosan Enerbility je to ještě společnost Daewoo Engineering & Construction, která měla zajistit stavební práce. Podle serveru BusinessKorea se firmám nepodařilo vyřešit zásadní rozdíl ohledně rozdělení nákladů a rizik spojených s výstavbou.
Prapříčina leží údajně už v samotném výběrovém řízení dva roky zpět, kdy KHNP předložila svou nabídku bez konzultace s konsorciem a dohody o podmínkách smlouvy. Jaký dopad to bude mít na výstavbu nových bloků a dodržení harmonogramu, není zatím zřejmé. KHNP zdůraznila, že pracuje na zajištění kontinuity klíčových částí projektu během přechodného období. Součástí toho budou i opatření, která korejské firmě umožní některé kroky provádět napřímo.
Na kolik skutečně přijdou Dukovany? To nastiňují nová čísla z Bruselu, včetně nejčernějšího scénáře
Podle plánu měla samotná výstavba odstartovat v roce 2029, dokončení prvního z dvojice bloků je pak naplánováno na rok 2036. Podle mluvčí společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II) Alice Horákové KHNP zatím nepředpokládá, že by krach jednání s dodavateli měl vést ke zpoždění. EDU II je investorskou společností, kterou většinově ovládá český stát a z menší části ČEZ.
Podle mluvčí společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II) Alice Horákové KHNP zatím nepředpokládá, že by krach jednání s dodavateli měl vést ke zpoždění. EDU II je investorskou společností, kterou většinově ovládá český stát a z menší části ČEZ.
Podle Horákové také nadále platí, že turbínu pro novou elektrárnu vyrobí v Plzni společnost Doosan Škoda Power. BussinessKorea zároveň dodává, že nadále platí smlouva, podle které by by Doosan Enerbility měla dodat zařízení jaderného ostrova. „Není to úplné překvapení. KHNP to řeší už nějakou dobu a nemá zatím náhradu,“ míní nicméně zdroj HN z jaderného byznysu.
Podle něj stojí za rozkolem také ambice Korejců na trhu v USA. KHNP a americký Westinghouse byly původně konkurenty v jaderném tendru a přely se také o duševní vlastnictví k některým technologiím. Po vítězství korejské společnosti v české soutěži však uzavřely smír a KHNP se z dalších evropských projektů stáhla.
Korejcům se díky tomu otevřela cesta k širší spolupráci s Američany. Konsorcium tamních firem včetně KHNP aktuálně jedná o nákupu minoritního podílu Westinghousu a výstavbě jaderných elektráren v USA. Tam budou moci budovat své standardní reaktory APR 1400, které již v Koreji fungují. Česko však poptávalo specifickou „zmenšeninu“ APR 1000, která zatím nikde v praxi neexistuje. Výstavba je proto složitější a skrývá větší množství rizik. „Korejci budou masivně stavět jaderné zdroje v USA a majetkově vstupují do Westinghousu. Evropa už pro ně není důležitá,“ doplnil zdroj HN.
Korejské straně údajně vadí i přetrvávající nerozhodnost české strany, zda po Dukovanech bude chtít pokračovat ve výstavbě nových bloků i v Temelíně. Ty navíc umocnil nedáno oznámený záměr prodloužení provozu na existujících blocích až na 80 let.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit