Čistý zisk České spořitelny za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhl 22,2 miliardy korun, meziročně byl vyšší o 16,7 procenta. Provozní zisk banky se zvýšil o 13,8 procenta na 28,2 miliardy korun. Neauditované konsolidované výsledky v pátek oznámila Česká spořitelna v tiskové zprávě.
Podle člena představenstva odpovědného za finanční řízení Attily Sánty se bance zlepšila většina klíčových ukazatelů. „Provozní výsledek podpořila vysoká poptávka po úvěrech i depozitních produktech, která se pozitivně promítla do úrokových výnosů i příjmů z poplatků a provizí. Úvěrové portfolio vzrostlo meziročně o 9,1 procenta, přičemž růst zaznamenaly jak úvěry domácnostem, tak úvěry firmám,“ uvedl Sánta.
Hrubý objem klientských úvěrů banky vzrostl o 9,1 procenta na 1,289 bilionu korun. Portfolio úvěrů domácnostem bylo meziročně vyšší o 9,8 procenta, dosáhlo na 804,3 miliardy. Podle banky tomu pomohl nárůst hypoték fyzickým osobám o 11,6 procenta, spotřebitelských úvěrů o 9,6 procenta a úvěrů poskytnutých Stavební spořitelnou o 6,2 procenta. Objem úvěrů korporátním subjektům se zvýšil o 7,8 procenta na 478,9 miliardy korun, uvedla banka.
Závazky ke klientům meziročně stouply ve sledovaném období o 6,2 procenta na 1,683 bilionu korun. Důvodem byl mimo jiné nárůst vkladů domácností o necelá tři procenta na 1,071 bilionu a korporátní klientely o 13,5 procenta na 376 miliard.
Čistý úrokový výnos České spořitelny za sledované období činil 33 miliard korun, meziročně byl vyšší o 5,5 procenta. Podle banky to bylo díky objemu poskytnutých úvěrů či reinvestici dluhopisů. Čistá úroková marže dosáhla hodnoty 2,12 procenta.
Čistý výnos z poplatků a provizí bance vzrostl o 11,2 procenta na 10,6 miliardy korun. Podle ní za nárůstem stály poplatky z transakcí s cennými papíry zejména kvůli vyšším prodejům podílových fondů a růstu poplatků za životní i neživotní pojištění. „Pokles výnosu z platebních transakcí odrážel vyšší náklady na poplatky spojené s platebními kartami,“ doplnili zástupci banky.
Celkové provozní náklady banky za první tři čtvrtletí dosáhly 19 miliard korun, což bylo proti stejnému loňskému období o 0,9 procenta více. Důvodem byly hlavně vyšší náklady na zaměstnance kvůli růstu mezd a vyšším odstupným.
Česká spořitelna je největší bankou v Česku podle počtu klientů, ke konci června jich měla 4,6 milionu. Rakouská finanční skupina Erste Group Bank, která spořitelnu vlastní, je hlavní firmou na bankovním trhu střední a východní Evropy.
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