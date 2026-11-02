Americký prezident Donald Trump před úterními volbami do Kongresu při každé příležitosti velebil úspěchy své hospodářské politiky. Když loni znovu nastupoval do Bílého domu, dal taky lidem hned několik slibů. Mezi ně patřilo i zkrocení inflace, která Američany hodně potrápila za jeho předchůdce Joeho Bidena. Zadlužení státu se pak mělo začít snižovat.

Vývoj však ukázal, že prezidentova slova se v mnoha ohledech rozcházejí s činy. Už před úterními volbami byly s jeho hospodářskou politikou podle průzkumů nespokojeny přibližně tři čtvrtiny Američanů.

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Co se dočtete dál

  • Které Trumpovy kroky zásadně ovlivnily americké hospodářství?
  • Jaký dopad měla na ekonomiku USA Trumpova cla?
  • Jak se americkému hospodářství daří v globální perspektivě?
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