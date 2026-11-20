Americká technologická společnost Anthropic získala z primární veřejné nabídky akcií (IPO) celkem 93,5 miliardy dolarů (2,08 bilionu korun). Upisovatelé nabídky využili opci na dodatečný prodej akcií, takzvaný greenshoe, který firmě přinesl dalších 12,2 miliardy dolarů oproti původně avizované částce. Informoval o tom dnes server zpravodajské stanice CNBC.
Firma vyvíjející modely umělé inteligence (AI) ve středu získala z IPO původně 81,3 miliardy dolarů. Celkem prodala 1,127 miliardy akcií za cenu 83 dolarů za kus, z toho 980 milionů v základní nabídce a dalších 147 milionů prostřednictvím opce na dodatečný prodej.
Akcie zahájily ve čtvrtek obchodování na trhu Nasdaq na ceně 111,5 dolaru za kus. To znamenalo nárůst zhruba o 34 procent oproti emisní ceně stanovené na 83 dolarů za kus. Později však o velkou část zisků přišly a obchodování uzavřely zhruba o 17 procent výše na 97,17 USD. Dnes akcie ztrácejí více než deset procent v reakci na širší výprodej technologických akcií. Pohybují se tak pod 87 dolary za kus.
Vstup Anthropicu na burzu přinese značnou hotovost pro expanzi v umělé inteligenci. A s tím i palčivou otázku příliš velké koncentrace majetku
Vedle veřejné nabídky společnost uskutečnila také soukromé umístění akcií v objemu 26 miliard dolarů. Zapojily se do něj mimo jiné firmy AMD, Google, Microsoft a Nvidia. Celkové hrubé výnosy z IPO včetně soukromého umístění tak nakonec dosáhly 119,5 miliardy dolarů před odečtením nákladů.
Anthropic založili v roce 2021 generální ředitel Dario Amodei, jeho sestra Daniela a další bývalí zaměstnanci konkurenční OpenAI. Vlajkovým produktem společnosti je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace