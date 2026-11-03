Kdo na začátku letošního roku vložil sto dolarů do ETF VanEck Semiconductor, měl na konci září více než 185 dolarů. Kdo stejnou částku svěřil fondu iShares Global Clean Energy Transition, vydělal necelé čtyři dolary. Oba burzovně obchodované fondy jsou přístupné evropským investorům. První drží akcie výrobců čipů a zařízení pro jejich produkci, druhý zase společnosti spojené s čistou energií. Oba obory mají před sebou roky investic, ale na burze prožívají dost odlišný rok.
Podobné rozdíly najdeme i jinde. WisdomTree Artificial Intelligence od ledna do konce září přidal v dolarovém vyjádření téměř 44 procent. VanEck Defense, který investuje do obranného průmyslu a souvisejících technologií, naopak za stejnou dobu přes čtyři procenta ztratil. Pro srovnání: Široce zaměřený iShares Core MSCI World, který investuje do akcií vyspělých trhů, si polepšil o necelých dvanáct procent.
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