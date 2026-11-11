Češi si rádi stěžují. Na vládu, na poplatky, na to, že je draho nebo že jinde je líp. Minimálně v oblasti investic to však neplatí. Česko je totiž ráj pro každého, kdo chce zhodnotit své peníze. Zdanění kapitálových investic je nízké až nulové, relativně nízká je i daň z dividend a majetkové daně. Dědictví, které je často významným zdrojem majetku, je od daní osvobozeno zcela. 

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Co se dočtete dál

  • Jaké dopady by mělo případné zvýšení daně z dividend.
  • Co skutečně dělá z Česka ráj pro investory a zrušení jaké daně by se jejich portfolií příliš nedotklo.
  • Jak absence dědické daně mění mezigenerační předávání majetku.
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