Češi si rádi stěžují. Na vládu, na poplatky, na to, že je draho nebo že jinde je líp. Minimálně v oblasti investic to však neplatí. Česko je totiž ráj pro každého, kdo chce zhodnotit své peníze. Zdanění kapitálových investic je nízké až nulové, relativně nízká je i daň z dividend a majetkové daně. Dědictví, které je často významným zdrojem majetku, je od daní osvobozeno zcela.
Co se dočtete dál
- Jaké dopady by mělo případné zvýšení daně z dividend.
- Co skutečně dělá z Česka ráj pro investory a zrušení jaké daně by se jejich portfolií příliš nedotklo.
- Jak absence dědické daně mění mezigenerační předávání majetku.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace