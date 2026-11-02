Český miliardář Michal Strnad svou nabídkou na převzetí italské holdingové společnosti Delfin, která vlastní podíl ve výrobci brýlí EssilorLuxottica stojícím za značkou Ray-Ban, vnáší nový zvrat do sporu uvnitř rodiny Del Vecchiových. Když získal z primární veřejné nabídky akcií (IPO) své zbrojařské společnosti CSG miliardy, dal jasně najevo, že chce své soukromé investice diverzifikovat i mimo obranný průmysl. Napsala to agentura Bloomberg.
„Itálie je pro čtyřiatřicetiletého podnikatele dlouhodobě jednou z hlavních oblastí zájmu. Jeho první soukromou investicí po vstupu společnosti na burzu byl podíl ve firmě Pirelli. Nyní však přišel s nabídkou na odkup holdingové společnosti stojící za výrobcem brýlí EssilorLuxottica SA v hodnotě 30 miliard eur (730 miliard korun). Tím vstoupil přímo do záležitostí rodiny Del Vecchiových, jedné z nejvýznamnějších průmyslových dynastií v Itálii,“ píše agentura.
Rozhádaná rodina
Takový krok by přitahoval pozornost za jakýchkoli okolností. Překvapivá nabídka ale přichází pro rodinu Del Vecchiových v mimořádně napjaté době. Členové rodiny jsou totiž ve sporu kvůli dědictví, řízení společnosti a způsobu, jakým má být podnik veden. Výsledkem jsou dlouholeté rodinné rozepře, neúspěšné pokusy o odkup podílů a neustálý zájem médií o vnitřní konflikty.
Strnad není člověk, který by se vyhýbal střetům, a jeho nabídka na odkup společnosti Delfin, holdingové firmy zmíněné italské rodiny, by se jedním takovým střetem mohla stát. Částka 30 miliard eur může být pouze úvodní nabídkou, kterou by bylo možné ještě zvýšit. Stále je však výrazně nižší než hodnota podílů společnosti Delfin ve veřejně obchodovaných firmách, která se blíží 45 miliardám eur.
„Ani za těchto okolností by případný prodej neobešel nutnost získat souhlas všech osmi členů rodiny,“ píše Bloomberg s odkazem na lidi obeznámené se situací. Něco takového je přitom velmi nepravděpodobné, zvláště za současných okolností.
Strnad v pátek v prohlášení uvedl, že Itálie nabízí atraktivní dlouhodobé příležitosti. Společnost Delfin přitom výslovně nezmínil a „konkrétní záležitosti“ odmítl komentovat, píše Bloomberg.
Ferrari a Maserati
V tuzemsku Strnad koupil česká zastoupení automobilových značek Ferrari a Maserati, čímž potvrdil svou náklonnost k Itálii. Pokud jde o jeho soukromý majetek, už dříve se označil za dlouhodobého investora. Zároveň uvedl, že v podnikání mimo skupinu CSG může být mnohem flexibilnější.
„To však nemusí stačit k tomu, aby svou nabídku na odkup Delfinu dokázal prodat rozdělené rodině Del Vecchiových. Jejich spor totiž připomíná nekonečný televizní seriál nebo jednu ze sérií seriálu HBO Boj o moc,“ píše Bloomberg.
Společnost Delfin je vlastněna rovným dílem osmi členy rodiny. Po smrti zakladatele společnosti EssilorLuxottica Leonarda Del Vecchia získalo každé z jeho šesti dětí, jeho manželka Nicoletta Zampillová a její syn z předchozího manželství podíl 12,5 procenta. Firma Delfin, která je registrovaná v Lucembursku, vlastní přibližně třetinu výrobce brýlí EssilorLuxottica a zároveň je největším akcionářem finančního domu Banca Monte dei Paschi di Siena. Sehrála také významnou roli v nynější vlně konsolidace italského bankovního sektoru.
Akcie společnosti EssilorLuxottica v pátek po zveřejnění zpráv o Strnadově nabídce posílily o více než tři procenta, a navázaly tak na nedávný růst.
Leonardo Maria Del Vecchio, čtvrtý syn Leonarda Del Vecchia, se už na začátku letošního roku pokusil prolomit patovou situaci kolem závěti svého otce. Navrhl, že za deset miliard eur odkoupí podíly svých sourozenců Lucy a Paoly. Díky tomu by se stal největším akcionářem společnosti Delfin. Obchod však narazil na překážku, když banky připravené poskytnout na něj financování požadovaly záruky týkající se investic společnosti Delfin. Představenstvo je však odmítlo poskytnout.
Leonardo Maria v srpnu odstoupil z funkce ředitele pro strategii společnosti EssilorLuxottica a opakovaně obviňoval předsedu představenstva a generálního ředitele Francesca Milleriho ze špatné výkonnosti akcií společnosti. Milleri zároveň stojí v čele společnosti Delfin.
Kritika pokračovala i minulý týden, kdy Leonardo Maria v rozhovoru v italské rozhlasové stanici RTL 102.5 označil Milleriho za pouhého správce, kterému se nepodařilo určit svého nástupce.
Strnadův zvrat
V době, kdy se kolem rodiny Del Vecchiových už tak odehrává řada sporů, přidal Strnad do celé situace další zvrat, píše Bloomberg. Podle jednoho z informovaných zdrojů by společnost Delfin, která není spokojena s tím, že se rodinné záležitosti neustále probírají v médiích, dala přednost tomu, aby nabídka zůstala neveřejná.
Jakmile se však informace dostala na veřejnost, Leonardo Maria rychle reagoval výzvou k podpoře domácího průmyslu a italského vlastenectví. Zdůraznil význam italských kořenů společnosti a sám sebe představil jako jejich ochránce.
„Životní dílo mého otce musí zůstat italským aktivem,“ prohlásil.
Strnadovo prohlášení, v němž společnost Delfin přímo nezmínil, by se podle Bloombergu dalo interpretovat jako reakce na tato slova. Zdůraznil v něm totiž význam identity a kořenů. Itálie má podle něj cenná aktiva, která si zaslouží být dlouhodobě zachována a dále rozvíjena.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit