Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada za letošní první tři čtvrtletí meziročně zvýšila tržby o 6,1 procenta na 4,76 miliardy eur (115,9 miliardy korun). Hrubý provozní zisk EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) se mírně zvýšil na 1,2 miliardy eur (29,7 miliardy korun). Objem zakázkového portfolia skupiny se zvýšil na rekordních 18 miliard eur (438,3 miliardy korun). Společnost ve středu hospodářské výsledky zveřejnila před otevřením trhu, zároveň potvrdila výhled celoročních tržeb v rozmezí 7,4 až 7,6 miliardy eur.
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„Celkově CSG za prvních devět měsíců roku 2026 dosáhla dobrých výsledků. Tržby meziročně vzrostly o 6,1 procenta a v segmentu Defence Systems o 9,5 procenta. Nadále úspěšně realizujeme zakázky z našeho portfolia,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel CSG Strnad.
Největší část tržeb skupiny tvořila divize Defence Systems, zahrnující především výrobu munice středních a velkých ráží a pozemní vojenské techniky. Její tržby vzrostly o 9,5 procenta na 3,79 miliardy eur (92,36 miliardy korun). Samotná pozemní technika zaznamenala růst o 15,8 procenta.
Zakázkové portfolio CSG dosáhlo 18 miliard eur a dalších 29 miliard eur představují obchodní příležitosti ve fázi vyjednávání. Celková hodnota zakázkového portfolia a potenciálních kontraktů tak činí 47 miliard eur, uvedla skupina CSG.
Za třetí čtvrtletí dosáhly tržby CSG 1,51 miliardy eur (36,77 miliardy korun). Výsledky podle firmy ovlivnilo především načasování dodávek v segmentu pozemní techniky a postupný přechod na výrobu munice s prodlouženým dostřelem. „Tržby, které jsme očekávali ve třetím čtvrtletí, budou nyní realizovány ve čtvrtém čtvrtletí. Poptávka zůstává silná, mimo jiné po munici středních a velkých ráží a v Land Systems. To nám dává důvěru v náš celoroční výhled tržeb,“ podotkl Strnad.
Skupina CSG ve třetím čtvrtletí pokračovala v rozšiřování výrobních kapacit a získávání nových zakázek. V Německu koupila průmyslový areál Gnaschwitz, kde plánuje investovat více než 100 milionů eur do výroby munice a energetických materiálů. V Polsku uzavřela kontrakty v souhrnné hodnotě přesahující 250 milionů eur a v Lotyšsku se zapojí do projektu dodávek samohybných houfnic Morana a raketometných systémů. Ve Spojených státech zahájila výstavbu nového závodu na dělostřeleckou munici v Iowě.
CSG je přední evropská zbrojařská a průmyslová skupina, její vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, v Británii, ve Španělsku, v Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Polsku, Srbsku, Řecku a Indii. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group a The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (163,15 miliardy korun). S akciemi CSG se od ledna obchoduje na amsterdamské a pražské burze.
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