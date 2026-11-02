Vysoké ceny elektřiny prodloužily život odepisovaným uhelným elektrárnám, fosilní komoditu se v poslední době opět vyplatí spalovat. Podle miliardáře a majitele holdingu Carbounion Petra Pauknera jde však jen o krátkodobý výkyv a osud uhlí je zpečetěn. S tím je jeden z nejvýznamnějších obchodníků s uhlím smířen a svůj byznys dlouhodobě přesměrovává na perspektivnější odvětví, jako je železniční doprava či dodávky montážních prací při výstavbě energetických sítí.
Více tak Pauknera trápí nestabilita v energetice, která znemožňuje investice do nových zdrojů, vysoké ceny energií či rostoucí zadlužování vyvolávané nezodpovědnými politiky. „Mají strach z toho, že nebudou znovu zvoleni, nechtějí proto přenášet náklady na obyvatelstvo a budou pokračovat ve zvyšování dluhů,“ obává se Paukner v rozhovoru pro HN. Bude také jedním z hlavních hostů Fóra HN Bezpečnost, odolnost, byznys, které se koná toto úterý v dvoraně Rudolfina.
Loni jste očekával, že konec uhlí nastane už v příštím roce. V současnosti to ale vypadá, že to tak rychle nebude. Jak to vidíte dnes?
Co se dočtete dál
- Proč podle Petra Pauknera uhlí v následujících letech skončí.
- Které zdroje ho nahradí a za jakou cenu.
- Jakými odvětvími výpadek příjmu z uhlí nahradí Pauknerův holding Carbounion.
- Jak hodnotí svou investici v Sokolovské uhelné a skupině SUAS.
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