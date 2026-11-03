Evropská unie a Británie dokončily návrh smlouvy, která má odstranit omezení dovozu a vývozu potravin a zemědělských produktů zavedené po brexitu. Týkají se široké škály zboží od uzenin a sýrů až po kožené výrobky a květiny. Dohoda o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (SPS) by měla začít platit až v prvním čtvrtletí roku 2028, informoval list The Guardian.

Dohoda bude podle deníku přínosem pro britské vývozce potravin, jejichž obchod s Evropskou unií od roku 2019 klesl o třetinu. Zároveň umožní menším britským obchodníkům, například specializovaným prodejnám s delikatesami, vrátit se k nákupu sýrů či vína v menších objemech. To se kvůli nákladům na kontroly zavedené po brexitu v roce 2022 stalo prakticky nemožným.

Očekávaný termín vstupu smlouvy v platnost se posunul kvůli šestiměsíčnímu odkladu druhého summitu mezi EU a Británií, který byl způsoben změnou na postu britského premiéra. Tím se stal po Keiru Starmerovi Andy Burnham. Summit, který se měl původně konat v červenci, je nyní naplánován na 20. listopadu.

Britská unie farmářů v říjnu uvedla, že vývoz britských potravin do EU se od brexitu propadl o třetinu, přičemž nejvíce byly zasaženy vejce, kuřecí maso a bramborové výrobky. Po brexitu musely totiž britské firmy při vývozu do EU a dovozu z EU plnit nové požadavky a podstupovat kontroly. Ty se týkaly zejména potravin živočišného původu, například masa, sýrů a mléčných výrobků, živých zvířat a rostlin, květin a dalších zemědělských produktů.

Dvě stě stran dlouhý návrh dohody, který má tyto překážky v dovozu a vývozu odstranit, je nyní podle zdrojů BBC a listu The Guardian hotový. Ve středu by se jím měli zabývat velvyslanci členských států při EU na svém jednání v Bruselu.

Dohoda o potravinách je dosud nejvýznamnější součástí takzvaného obnovení vztahů po brexitu, na kterém se obě strany dohodly, poznamenala BBC. Odstraní kontroly a administrativní překážky, které dopadají na vývozce od chvíle, kdy Británie opustila jednotný trh EU. Britská vláda přitom tvrdí, že díky dohodě britská ekonomika nakonec získá každoročně přínosy v hodnotě 5,1 miliardy liber.

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