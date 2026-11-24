Evropská unie stanovila dočasné limity na dovoz nových hybridních automobilů z Číny a několika dalších zemí. Opatření má chránit evropské automobilky před rostoucím dovozem ze zahraničí. Limity, které byly v úterý zveřejněny v Úředním věstníku EU, začnou platit od 1. prosince.
Dovozní strop se vztahuje také na další země, ze kterých se hybridní vozy do EU dovážejí. Jsou to Japonsko, Turecko, Británie, Jižní Korea, Mexiko, Maroko, Srbsko a Spojené státy.
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Loni se podle zprávy dovezlo do EU téměř 1,23 milionu hybridních vozů. Letos za první pololetí to už bylo 1,42 milionu aut. Největší podíl na dovozu měla Čína, odkud se za pololetí dovezlo 456 582 hybridních vozů. Druhé bylo Japonsko s 256 898 vozy. Mezi pět největších zemí, odkud se auta do EU dovážejí, se dostaly také Turecko, Británie a Jižní Korea.
Opatření bude platit 200 dní, konkrétně do 18. června příštího roku. Evropská komise mezitím pokračuje v šetření, jehož výsledky rozhodnou o případných dalších krocích.
Komise vyšetřování zahájila 30. října z vlastní iniciativy. Reagovala tak na výrazný nárůst dovozu hybridních vozů do EU a na obavy, že zahraniční výrobci získávají na evropském trhu výhody díky nižším cenám. Podle komise se dovoz těchto automobilů dostal na úroveň, která může způsobit vážnou újmu evropskému automobilovému průmyslu. Předběžná opatření mají zabránit tomu, aby se situace evropských výrobců po dobu šetření dál zhoršovala.
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Nařízení stanovuje konkrétní dovozní kvóty pro jednotlivé země, které jsou rozděleny do tří období. Od 1. prosince do konce února bude možné do EU dovézt například 86 301 hybridních vozů z Číny, 76 900 z Japonska a 56 844 z Turecka. Další kvóty se vztahují na Británii, Jižní Koreu, Mexiko, Maroko, Srbsko a Spojené státy. Pro ostatní země platí společný limit.
Kvóty se následně obnoví pro období od března do konce května a pro závěrečnou část od 1. do 18. června 2027. Nevyčerpaná část kvóty z jednoho období se může převést do období následujícího. Po vyčerpání příslušného limitu nebude možné další vozy daného původu na unijní trh dovézt. Auta dovezená v rámci stanovených kvót budou podléhat běžným dovozním clům. U zemí, s nimiž má EU uzavřené obchodní dohody, se budou uplatňovat případné celní úlevy vyplývající z těchto dohod.
Opatření se týká nových osobních hybridních vozů s nejvýše devíti místy, které kombinují spalovací motor s jedním či více elektromotory. Zahrnuje jak klasické hybridy, tak plug-in hybridy, které lze dobíjet z elektrické sítě. Některé země, včetně Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Ukrajiny, jsou z opatření vyňaty.
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