Technologické akcie napojené na AI za sebou nemají dobrý měsíc. Výprodej navíc pokračoval i první listopadové pondělí. Index Nasdaq 100 od posledního maxima ztratil už více než deset procent a propadl se do teritoria korekce. To se letos stalo už dvakrát, ale po dosažení dna následoval rychlý obrat.
Co se dočtete dál
- Proč je Nasdaq 100 letos potřetí v korekci.
- Co má na pokles indexu největší vliv.
- Může přijít další propad, nebo rychlý obrat?
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