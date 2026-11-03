Německá vláda v úterý zadala 11 zakázek v hodnotě kolem 12 miliard eur (přes 290 miliard Kč) na výstavbu nových plynových elektráren či přeměnu existujících uhelných elektráren na plynové. Sedm zakázek získala německá energetická společnost LEAG, která patří do skupiny EP Group miliardáře Daniela Křetínského, informovaly agentury Reuters a DPA.
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Celková produkční kapacita 11 udělených zakázek činí 5,16 gigawattu. Kapacita zakázek získaných firmou LEAG jsou zhruba tři gigawatty. Společnost LEAG uvedla, že většina nových elektráren bude vybudována na místech stávajících elektráren ve východním Německu. To podle ní sníží náklady a zkrátí čas výstavby, píše Reuters.
„Získání zakázek na sedm nových bloků elektráren v rámci jednoho výběrového řízení je velkým úspěchem,“ uvedl šéf podniku Adi Roesch. „Stavíme nové, moderní elektrárny budoucnosti na místech stávajících elektráren, čímž šetříme zdroje a vytváříme dlouhodobé perspektivy,“ dodal.
Šéf Spolkové agentury pro sítě Klaus Müller uvedl, že při výběrovém řízení byla ostrá konkurence, což vedlo k relativně nízkým cenám zakázek. „Výsledek tendru je důležitým prvním krokem k zajištění dlouhodobých a nákladově efektivních dodávek elektřiny,“ dodal.
Německá vláda plánuje ještě dvě kola výběrových řízení na nové plynové elektrárny. Celková hodnota zakázek má činit až 35,2 miliardy eur, napsala agentura Reuters. Plynové elektrárny budou podle Reuters dostávat subvence, aby byly k dispozici v obdobích nízkých dodávek elektřiny z jiných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny.
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