Jen v Česku každoročně vzniká více než dva tisíce tun plastového odpadu z automobilových nárazníků. Zpravidla končí na skládkách nebo ve spalovnách. To se ale v následujících letech změní. Ještě nedávno těžko recyklovatelné nárazníky se mohou znovu využívat. Dokonce se už montují do některých modelů sériově vyráběných škodovek. Stojí za tím několik let vývoje, spolupráce automobilky s českým recyklátorem a speciální technologie, která dokáže dát vysloužilému plastu nový život.
Co se dočtete dál
- Kdo se v Česku pustil do recyklace nárazníků.
- Jak taková recyklace probíhá a proč už se dávno neprovádí.
- Proč je nyní zájem o recyklované materiály mnohem větší než dříve. Ne, není to jen o legislativě.
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