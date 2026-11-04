Developerská část česko-slovenské skupiny J&T, kterou v Česku reprezentuje Dušan Palcr, se rozjíždí k velkým projektům i mimo Prahu. Jeden z největších teď startuje v Brně. Společnost J&T Real Estate se tam bude podílet na vzniku nové čtvrti Trnitá, která rozšíří centrum města směrem na jih a propojí ho s budoucím hlavním nádražím. 

Palcr a jeho tým zde chystají bytový projekt BLOQ, který v těchto dnech získal stavební povolení. První fáze výstavby se naplno rozjede v první polovině roku 2027, předprodej bytů ale začne ještě letos. Výstavba tří bytových bloků se zhruba dvěma tisíci byty spolkne přibližně 15 miliard korun.

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Co se dočtete dál

  • Co J&T chystá v Brně.
  • Kde přesně bude stavět.
  • Kteří další developeři se podílejí na vzniku nové brněnské čtvrti.
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