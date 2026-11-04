Developerská část česko-slovenské skupiny J&T, kterou v Česku reprezentuje Dušan Palcr, se rozjíždí k velkým projektům i mimo Prahu. Jeden z největších teď startuje v Brně. Společnost J&T Real Estate se tam bude podílet na vzniku nové čtvrti Trnitá, která rozšíří centrum města směrem na jih a propojí ho s budoucím hlavním nádražím.
Palcr a jeho tým zde chystají bytový projekt BLOQ, který v těchto dnech získal stavební povolení. První fáze výstavby se naplno rozjede v první polovině roku 2027, předprodej bytů ale začne ještě letos. Výstavba tří bytových bloků se zhruba dvěma tisíci byty spolkne přibližně 15 miliard korun.
Co se dočtete dál
- Co J&T chystá v Brně.
- Kde přesně bude stavět.
- Kteří další developeři se podílejí na vzniku nové brněnské čtvrti.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace