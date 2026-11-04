Demokraté budou mít kontrolu nad celým americkým Kongresem. V úterních volbách jasně zvítězili a modrá vlna se přehnala i přes státy, které patří k tradičním republikánským baštám, jako jsou Texas nebo Kansas. Americký prezident Donald Trump bude mít poslední dva roky v Bílém domě mnohem těžší, protože demokratická většina bude moci blokovat jeho legislativní agendu. Trump zároveň dal najevo, že je připraven vetovat návrhy demokratů.

Rozdělená vláda ale nemusí být ve všech ohledech špatnou zprávou pro trhy. Hlavní světové akciové indexy ve středu dopoledne rostly. K pozitivní náladě přispělo také to, že se podařilo odvrátit „nejhorší možný scénář“.

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