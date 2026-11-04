Tomáš Čupr v rozhovoru pro agenturu Bloomberg naznačil, jakým směrem by se jím založený a vedený online supermarket Rohlík mohl v blízké budoucnosti vydat. Firma podle jeho slov v současnosti vybírá poradce a posuzuje různé možnosti, kde by mohla své akcie investorům nabídnout. Zatímco dříve se mluvilo o možném vstupu na burzu v Londýně, Amsterdamu či Frankfurtu - a Praze jako duálním listování – nyní se česká metropole vyjevila jako jedna z hlavních možností.

Čupr doslova řekl, že Praha pro vstup na burzu „might just be the only market“, tedy že by mohla být primárním cílem.

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