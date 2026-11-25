V mladoboleslavské Škodě Auto se po několika letech příprav a výstavby postupně uvádí do provozu velká teplárna na biomasu. Konkrétně spaluje dřevní štěpku. „Jde o jeden z největších bezemisních zdrojů v Česku,“ popisuje Jiří Bárta, spolumajitel společnosti Zero Carbon, která projekt za více než čtyři miliardy korun zčásti staví. Firma je zároveň jedním z největších dodavatelů biomasy v tuzemsku.
Zero Carbon dokázala využít odklonu tepláren od uhlí a vybudovat na něm své podnikání. Z původně malého dodavatele dřevní štěpky vyrostla firma, která staví technologie pro velké energetické zdroje, obchoduje s biomasou a nyní výrazně rozšiřuje také její dopravu po Česku i do zahraničí.
Co se dočtete dál
- Na čem a jak vyrostla společnost Zero Carbon.
- Jaké další plány firma má a do čeho chce ještě investovat, když ne do biomasy.
- Jaký problém přináší rostoucí zájem o dřevní štěpku a co může plány energetických společností výrazně zkomplikovat.
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