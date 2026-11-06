Česká národní banka (ČNB) ve své nové predikci zhoršila výhled schodku veřejných financí na letošek i na další dva roky. Letos podle ní deficit dosáhne 2,8 procenta hrubého domácího produktu (HDP), v srpnu očekávala 2,6 procenta HDP. V příštích dvou letech bude podle ČNB schodek přes tři procenta HDP. Vyplývá to z tabulky klíčových ekonomických indikátorů, kterou ČNB zveřejnila v pátek.
V roce 2027 se podle prognózy prohloubí deficit veřejných financí na 3,4 procenta HDP. V roce 2028 čeká ČNB mírné zlepšení schodku na 3,3 procenta HDP. Předchozí predikce z počátku srpna očekávala v obou letech deficit 2,9 procenta HDP. Nad třemi procenty HDP byl schodek veřejných financí naposledy v roce 2023.
Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.
Centrální banka zhoršila také výhled zadlužení státu. Letos podle ní míra zadlužení vzroste na 46 procent HDP, v srpnu očekávala dluh o půl procentního bodu nižší. Do roku 2028 se zadlužení podle ČNB zvýší na 49,3 procenta HDP.
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ČNB rovněž předpokládá, že letos bude pokračovat silný růst mezd. Měly by se nominálně zvýšit o 6,2 procenta. To by znamenalo reálný růst o 4,1 procenta, stejně jako loni. V dalších letech bude růst mezd zpomalovat, když v roce 2027 dosáhne nominálně 5,9 procenta a reálně 2,6 procenta. V roce 2028 potom nominální růst dál zpomalí na 5,3 procenta, reálný ale zrychlí na tři procenta kvůli očekávanému zvolnění inflace.
Nezaměstnanost by letos podle centrální banky měla dosáhnout pěti procent, proti loňsku by to znamenalo nárůst o 0,6 procentního bodu. V dalších dvou letech by měla nezaměstnanost postupně klesat vždy o jednu desetinu procentního bodu.
Prognóza ČNB očekává zpomalení růstu cen nových nemovitostí. Letos by se měly meziročně zvýšit o pět procent po loňském růstu o 13,6 procenta. Zhruba pětiprocentní růst by měly nemovitosti udržet i v dalších dvou letech.
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