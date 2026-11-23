Česká národní banka (ČNB) uložila pokutu 5,5 milionu korun firmě Dhaba, která provozuje síť restaurací Dhaba beas. Společnost v letech 2021 až 2025 bez licence nebo jiného oprávnění přijímala vklady od veřejnosti. Vyplývá to z pravomocného rozhodnutí, které v pondělí ČNB zveřejnila na svých internetových stránkách. Firma přijala celkem 115,5 milionu korun od 135 osob.
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Podle rozhodnutí přijímala společnost Dhaba peníze na základě smluv o zápůjčce. Společnost ve správním řízení uvedla, že nabízela třetím osobám možnost poskytnutí zápůjčky se stanoveným úrokem a příslušnou dobou splatnosti, podle ní se nejednalo o vklady.
ČNB tuto argumentaci odmítla. Podle ní je pro posouzení neoprávněného přijímání vkladů rozhodující soustavnost činnosti, okruh veřejnosti a závazek prostředky vrátit. Zároveň upozornila, že za veřejnost zákon o bankách považuje každý širší okruh osob, a to včetně loajálních zákazníků společnosti nebo dlouhodobých obchodních partnerů.
Centrální banka už v minulosti uložila pokuty za neoprávněné přijímání vkladů od veřejnosti. Loni takto pokutovala 15 miliony korun pardubickou společnost CFIG a pražskou Nordbridge Investments.
ČNB už dříve upozornila, že pro legální poskytování a přijímání peněz je nutné, aby mezi oběma stranami byla úzká vazba, například rodinná. Zároveň by poskytovatelů peněz pro jeden subjekt nemělo být více než 20. Pokud se taková služba nabízí široké veřejnosti, je nutné pro ni mít bankovní licenci.
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