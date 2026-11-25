K hoteliérství se Filip Linek dostal shodou okolností. Původně podnikal v obalářském průmyslu se svou firmou Oskar Plast, kterou v roce 2015 prodal globální firmě Bunzl, pro niž ještě tři a půl roku řídil české a slovenské zastoupení. „Za část peněz jsem si koupil šest apartmánů v Peci pod Sněžkou. Developer nám říkal, že se o to bude starat a jen nám posílat výnosy. Nakonec z jeho plánu sešlo, tak jsem se přestal nudit na golfu a celý projekt převzal,“ popisuje vznik hotelového komplexu Pecr v roce 2019.
U hotelnictví vydržel i přes náročné období covidu, které prakticky zastavilo turismus. Přidal k němu i pár domů v Portugalsku, do kterého se zamiloval, částečně se do něj přestěhoval a jednou tam plánuje žít. Je to takový jeho plán B.
Nejvíce času však nyní devětačtyřicetiletý podnikatel věnuje byznysu, který před pár lety nabalil na své krkonošské dobrodružství. Snaží se jím vyřešit bolesti hotelnictví, tedy nedostatek lidí a chaos na recepcích. Založil start-up FLÆ Robotics, ve kterém před třemi lety za pomoci AI začal vyvíjet hotelovou virtuální recepční nazvanou BE-A. Už s ní pronikl do 70 hotelů v pěti zemích, v příštím roce plánuje firmu přesunout do USA a na tamním trhu i výrazně uspět. Sám do projektu vložil bezmála dva miliony eur, nyní mu na další růst poslaly další milion fondy Purple Ventures a Garage Angels.
Nelitujete rozhodnutí vstoupit do hotelnictví? Často médii proběhne pláč českých hoteliérů, ať už na mírnou zimu, zdražování, nebo na trend, kdy čeští turisté upřednostňují rakouské či polské hotely.
Co se dočtete dál
- Jak vidí letošní zimu v Krkonoších.
- Proč si myslí, že české hotely jsou levné.
- Jak mu vynáší portugalské apartmány.
- Jak daleko je se svým start-upem a co BE-A umí.
- Kam míří a jaké má plány s BE-A.
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