Fond Prime Hotel Assets Fund spravovaný J&T Investiční společností koupil pražský hotelový komplex Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza. Kapitálově se na investici podílela J&T Banka a strategickým partnerem v obchodu byla společnost Dosfield Group. Součástí komplexu je hotel V Celnici na Praze 1, ale také kanceláře či maloobchodní plochy. Společnosti o tom informovaly v tiskové zprávě. Výši transakce společnosti nesdělily. Podle J&T se jedná o první společný obchod a mohl by položit základ pro další investice do komerčních nemovitostí, pod nimiž bude podepsána J&T Investiční společnost.
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Prague Marriott Hotel má 416 pokojů a konferenční, banketové a volnočasové prostory. Zároveň má zhruba 10 000 metrů čtverečních administrativní plochy, prostory pro obchody nebo podzemní garáže. „Věříme, že dokážeme identifikovat kvalitní partnery a aktiva s vyváženým rizikem a zajímavým růstovým potenciálem, které chceme nabídnout i našim klientům. Spolupráce s Dosfield Group a akvizice Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza jsou prvním příkladem takové investice,“ řekl Jan Kotek, člen představenstva J&T Banky.
Hotel bude nadále provozovat společnost Marriott International na základě dlouhodobé manažerské smlouvy. Dosfield Group pak podle tiskové zprávy přinese především znalost hotelového trhu a zkušenosti. Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza bude součástí fondu J&T Investiční společnosti.
„Naším cílem je vytvořit dlouhodobě atraktivní investiční příležitost pro naše klienty. Tato transakce nám dává velmi kvalitní základ, na kterém můžeme dál stavět,“ řekl Tomáš Martinec, generální ředitel J&T Investiční společnosti.
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J&T není jedinou českou společností, která v poslední době investovala do nákupu pražských hotelů. Například PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings za zhruba 1,8 miliardy Kč. Patria, která spadá pod ČSOB, od Investiční společnosti Amundi koupila vedle multifunkční haly Forum Karlín také hotel Ibis v ulici Na Poříčí.
Z dat realitní společnosti Cushman & Wakefield vyplývá, že v Česku se loni prodalo 16 hotelů za 764 milionů eur (18,7 miliardy Kč). Ve srovnání s rokem 2024 se objem investic zvýšil pětkrát, transakcí bylo o šest více a více než tři čtvrtiny z nich se uskutečnily v Praze.
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