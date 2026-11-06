Sledujte exkluzivní debatu dřívějších amerických velvyslanců v Česku Stephena B. Kinga a Normana L. Eisena spolu s bývalým ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a reportérem Hospodářských novin Ondřejem Houskou. Stream začíná v úterý 10. listopadu v 17 hodin a bude možné ho sledovat v tomto článku.
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