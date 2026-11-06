Americký výrobce polovodičů onsemi (ON Semiconductor) zrušil plány na rozšíření výroby v rožnovském závodě v Česku za dvě miliardy dolarů (podle aktuálního kurzu zhruba 43,5 miliardy korun). Důvodem je vývoj na trhu, oznámila v pátek firma v tiskové zprávě. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve zprávě firmy sdělil, že výroba a investice onsemi v Česku budou pokračovat.
Onsemi má v Rožnově hlavní závod v Česku i vývojové centrum. Další pobočku má v Brně. Plány na rozšíření rožnovského závodu firma oznámila v roce 2024, chtěla tam vytvořit kompletní výrobní řetězec pro karbid křemíku, využívaný jako polovodič. Současné výroby se dnešní rozhodnutí podle onsemi nedotkne. „Rozhodnutí souvisí konkrétně s vývojem na globálním trhu s karbidem křemíku a nijak neodráží hodnocení investičního prostředí v České republice, jež zůstává důležitou součástí dlouhodobé výrobní a růstové strategie společnosti onsemi,“ sdělila společnost.
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„My jako město jsme byli obezřetní, připravili jsme si plán MiliJarda, který znamená přípravu na to, co by se v Rožnově muselo stát, kdyby ta investice nastala, tak abychom pomohli jejímu úspěchu. A ten (plán) jsme si rozdělili na tři etapy. První jsme zrealizovali z projektů, které město potřebovalo tak i tak a mělo té investici pomoci,“ uvedl starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera (za Nezávislé Rožnováky). Další dvě etapy měly být spuštěné až v případě, že by se investice uskutečnila. „Takže my v téhle fázi budeme realizovat to, co město potřebuje aktuálně, a ne ty věci, které by byly potřeba z důvodu investice.“
Městský rozpočet to podle něj nijak negativně neovlivňuje. „Nedělali jsme žádné extra výdaje pro tu investici. A jsem samozřejmě rád, že společnost onsemi je v Rožnově dlouhodobě zakořeněná, je to pro nás dobrý partner, a že stávající výroba čipů funguje a pořád jsme rádi, že můžeme říkat, že jsme Valašské Silicon Valley,“ řekl Kučera.
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