Čína se ohradila proti novým clům, která ve středu navrhly Spojené státy a která se vztahují na více zemí, včetně Číny. Mluvčí ministerstva obchodu v Pekingu ve čtvrtek řekl, že si Čína vyhrazuje právo přijmout nezbytná opatření k ochraně svých oprávněných zájmů. Informovala o tom agentura Reuters.
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Spojené státy se chystají zavést nová cla na čínské zboží na základě vyšetřování podle článku 301, které se týká nadměrných výrobních kapacit.
Mluvčí čínského ministerstva obchodu Che Ja-tung na tiskové konferenci v reakci na dotaz ohledně nových cel uvedl, že vyšetřování, které vedou Spojené státy, je aktem jednostranného postupu. Čína proti němu důrazně protestuje.
Peking vyzval vládu ve Washingtonu, aby Spojené státy „napravily své nesprávné postupy a vrátily se na správnou cestu řešení problémů prostřednictvím dialogu a konzultací“, uvedl mluvčí ministerstva obchodu.
Čínské ministerstvo zahraničí pak uvedlo, že Čína a Spojené státy by měly své obchodní spory řešit prostřednictvím konzultací založených na rovnosti, vzájemném respektu a reciprocitě. Mluvčí ministerstva to ve čtvrtek řekl v reakci na nejnovější vlnu celních opatření administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.
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„Takzvaná nadměrná výrobní kapacita je falešným argumentem a Čína odmítá, aby to bylo využíváno jako záminka k politické manipulaci,“ uvedl na pravidelné tiskové konferenci mluvčí ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun.
Administrativa amerického prezidenta ve středu oznámila rozsáhlý soubor nových cel na dovoz zboží z Číny, Evropské unie, Tchaj-wanu a dalších 11 zemí. Reaguje tak na jejich údajnou nadměrnou výrobu průmyslového zboží, která podle Trumpovy administrativy znevýhodňuje americké společnosti.
Nová cla mají zároveň pomoci nahradit příjmy, o které Spojené státy přišly, když americký nejvyšší soud v únoru rozhodl, že prezident Trump nemůže vyhlásit ekonomický nouzový stav s cílem obejít Kongres a zavést plošná cla na dovoz zboží.
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