Norská letecká společnost Norse Atlantic ve čtvrtek přerušila činnost, pozastavila všechny lety a oznámila, že pokud se jí nepodaří urychleně zajistit krátkodobé financování, hodlá podat návrh na insolvenci. Stala se tak další obětí otřesů, které kvůli dopadům americko-izraelské války s Íránem na ceny pohonných hmot zasáhly celý letecký sektor, uvedla agentura Reuters.
Norse Atlantic je nízkonákladovým leteckým dopravcem a zaměřuje se na dálkové lety. Má 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a létá s nimi z Norska do destinací v Evropě, Severní Americe nebo v Asii. Založena byla v roce 2021 a nabízela levnější letenky na mezikontinentálních trasách.
„Pokud se nepodaří urychleně zajistit krátkodobé financování, představenstvo hodlá podat návrh na zahájení insolvenčního řízení,“ uvedla dnes firma. Ta už ve středu oznámila, že by se nechala i převzít a jedná o tom s investory. Mohla by to být jedna z možností, jak si urychleně zajistit financování. "Nelze ale zaručit, že se podaří najít životaschopné řešení,“ dodaly aerolinky.
Globální letecký průmysl zažívá nejhorší krizi od pandemie covidu-19. Válka s Íránem, která začala na konci února, vedla mimo jiné k prudkému růstu cen pohonných hmot, což leteckým společnostem zvyšuje náklady.
Server CNBC napsal, že dnes krátce po 9:00 aerolinky pořád ještě nabízely letenky na páteční a pozdější lety.
Podnik ve snaze odvrátit finanční potíže v květnu propustil 75 zaměstnanců v rámci úsporných opatření, jejichž cílem bylo snížit náklady o 50 milionů dolarů. Stalo se tak poté, co v listopadu loňského roku nahradil zakladatele společnosti Björna Toreho Larsena ve funkci generálního ředitele Eivind Roald.
Norský podnikatel Björn Tore Larsen aerolinky Norse založil v roce 2021, když letecká společnost Norwegian Air za pandemie opustila segment dálkových letů. Norse se pokusila obnovit nízkonákladové transatlantické lety s využitím 12 letadel Boeing 787 Dreamliner a řady bývalých zaměstnanců Norwegian Air. Později společnost rozšířila své aktivity rovněž o charterové lety a pronájem letadel, protože se jí nedařilo dosahovat zisku jen z pravidelných leteckých spojů.
Akcie společnosti Norse na burze v Oslu ve středu ztratily přibližně 85 procent hodnoty a v poklesu pokračovaly i dnes. Klesly až na 0,0265 norské koruny, zatímco při vstupu na burzu na začátku roku 2021 stály až 60 norských korun. Ztráty z dnešního rána později smazaly.
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