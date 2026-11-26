Evropská centrální banka (ECB) schválila kapitálový vstup Banky Creditas do chorvatské J&T banky d.d., která je součástí bankovní skupiny J&T. Ta bude dále rozvíjet financování významné firemní klientely, Creditas v ní bude provozovat spotřebitelské bankovnictví. J&T a Creditas to ve čtvrtek sdělily ČTK v tiskové zprávě. Po dokončení transakce, jejíž hodnotu banky neuvedly, budou obě banky společný podnik vlastnit rovným dílem.
Vstup strategického partnera schválila ve středu valná hromada chorvatské banky a dokončení transakce se očekává do konce letošního roku. „Chorvatsko je pro nás trhem s atraktivním růstovým potenciálem, což potvrzuje dynamika našich úvěrových obchodů. Klíčovou součástí naší strategie zde nadále zůstává financování velkých transakcí, které uskutečňujeme primárně z Prahy. Naše chorvatská banka má však současně potenciál i v oblastech, které leží mimo tradiční jádro našeho byznysu. Rozhodli jsme se proto tuto příležitost otevřít strategickému partnerovi,“ uvedl generální ředitel J&T Banky Slavomír Beňa.
Podle předsedy představenstva Banky Creditas Vladimíra Hořejšího partnerství s J&T Bankou v Chorvatsku představuje další důležitý milník v jejich zahraniční expanzi. „Do společného podniku přinášíme vedle kapitálu i naši ověřenou bankovní infrastrukturu a zkušenosti s obsluhou retailových klientů v zahraničí,“ doplnil Hořejší.
J&T Banka působí na chorvatském trhu prostřednictvím dceřiné společnosti J&T banka d.d. od roku 2014. Obchodní model, kdy největší projekty spolufinancuje pražská centrála, bance umožňuje poskytovat úvěry i na podnikatelské záměry přesahující lokální možnosti.
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„Velké úvěrové transakce jsou a nadále budou jádrem našeho podnikání v Chorvatsku a hodláme v nich pokračovat v rozsahu i tempu, které jsme nastavili v posledních letech,“ podotkl Beňa. Pro klienty banky se podle něj nic nemění, jejich smlouvy i podmínky zůstávají v platnosti a nabídka produktů a služeb se bude dále rozšiřovat.
J&T banka d.d. měla k letošnímu 30. červnu aktiva přibližně 64 milionů eur, tedy asi 1,56 miliardy Kč, a úvěrové portfolio kolem 28 milionů eur, v přepočtu zhruba 680 milionů Kč. Samotná čísla chorvatské banky ale neposkytují úplný obrázek o aktivitách J&T Banky v Chorvatsku, protože významnou část financování tamních klientů poskytuje přímo pražská centrála banky, uvedla banka.
J&T Banka patří do finanční skupiny J&T a poskytuje vedle služeb privátního bankovnictví také financování v oboru realit a podnikových akvizic. V Česku působí od roku 1998. Banka Creditas vznikla v roce 1996 jako záložna. Do konce roku 2016 byla největší tuzemskou záložnou a od 1. ledna 2017 se stala bankou. Je součástí investiční skupiny Creditas. Vlastníkem Banky Creditas je rodina miliardáře Pavla Hubáčka.
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