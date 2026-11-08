Jeden z nejznámějších českých výrobců koupelnového vybavení, český Ravak, loni prodělal téměř 25 milionů korun, zatímco o rok dříve ještě vykázal mírný zisk. Firmě, jejíž sprchové kouty a vany znají zákazníci i za hranicemi Česka, se stále nedaří plně nahradit odbyt na východních trzích, o který přišla v souvislosti s válkou na Ukrajině. Tržby společnosti přitom meziročně vzrostly o dvě procenta na 888 milionů korun.
Ještě v roce 2023 Ravak vykázal zisk přibližně 26 milionů korun při tržbách 907 milionů. Za poslední dva roky se tedy tržby příliš nezměnily, hospodářský výsledek firmy s 270 zaměstnanci se však propadl o více než 50 milionů korun. Vyplývá to ze zveřejněné účetní závěrky společnosti za rok 2025.
Účetní závěrka nicméně zachycuje hospodaření jen samotné příbramské společnosti RAVAK. Nejsou v ní výsledky zahraničních dceřiných firem. Podle letošního žebříčku časopisu Forbes dosahovaly tržby Ravaku v tříletém průměru 1,8 miliardy korun a EBITDA 127 milionů korun.
V hospodaření příbramské firmy se od roku 2022 negativně projevuje válka na Ukrajině. Ani v loňském roce se nepodařilo plně nahradit dřívější významný odbyt výrobků společnosti na východních trzích, přestože se firma zaměřuje na zajištění nových odbytových možností mimo válkou zasažené oblasti. Klíčovými jsou pro ni nadále trhy střední a východní Evropy, ale chce více uplatnit své výrobky i na náročných trzích v západní Evropě, Asii a Africe.
Ravak bývá označován za největšího výrobce vybavení pro koupelny nejen v Česku, ale i v celé střední a východní Evropě. Orientuje se hlavně na vlastní výrobu sprchových koutů a akrylátových výrobků, jako jsou vany, sprchové vaničky a umyvadla z litého mramoru. Sortiment zahrnuje i koupelnový nábytek, vodovodní baterie a koupelnové doplňky.
Navzdory složitějšímu hospodaření firma pokračuje ve vývoji nových výrobků. Podle Forbesu v roce 2025 spustila v příbramské výrobě technologii TEC pro výrobu solitérních van a rozšířila nabídku o nové kolekce vodovodních baterií, koupelnového nábytku i barevné keramiky.
Počátky Ravaku sahají do roku 1991, kdy se tři společníci rozhodli založit podnikatelský projekt nazvaný podle počátečních písmen jejich příjmení. Třetí společník z něj později odstoupil a společnost dál ovládaly zbylé rodiny Vařeků a Kreysů. V roce 2022 byla společnost rozdělena. Jádrový byznys podniku si ponechala rodina Kreysových, vedlejší, zejména nemovitosti, rodina Vařekových.
Rozdělení předcházely vleklé neshody mezi oběma zakladatelskými rodinami, které se vyostřily po smrti Jindřicha Vařeky staršího v roce 2018.
Změny ve firemní struktuře pokračují i letos. Od 1. září 2026 se s Ravakem sloučila společnost Logistics International, která měla rovněž sídlo v Příbrami. Logistická společnost při fúzi zanikla a Ravak se stal jejím právním nástupcem.
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