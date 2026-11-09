Nezaměstnanost v Česku byla v říjnu nadále na pěti procentech, stejně jako ve třech předchozích měsících. Úřady práce na konci října evidovaly 370 226 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 1849 víc než o měsíc dřív. Zvýšil se ale také počet volných pracovních míst proti září o 1893 na 106 252 nabízených pozic. Údaje v pondělí zveřejnil Úřad práce ČR. V porovnání s loňským říjnem míra nezaměstnanosti vzrostla, před rokem byla 4,6 procenta.
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„Říjnová data potvrzují, že trh práce zůstává aktivní. Počet volných pracovních míst vzrostl na více než 106 tisíc a do nového zaměstnání nastoupilo během jediného měsíce téměř 39 tisíc uchazečů,“ podotkl generální ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík. Do nového zaměstnání v říjnu z evidence úřadů práce odešlo 38 875 lidí, nově se zapsalo 53 730 lidí bez práce.
Ve srovnání krajů byla v desátém měsíci nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém se 7,4 procenta a Moravskoslezském se 7,1 procenta. Nejmenší podíl lidí bez práce byl v Praze, kde byla nezaměstnanost 3,9 procenta, čtyřprocentní byla v Pardubickém kraji. „Ve srovnání se zářím vzrostl podíl nezaměstnaných osob o 0,1 procentního bodu v Královéhradeckém, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém a v Moravskoslezském kraji, ve všech ostatních krajích zůstal podíl nezaměstnaných osob na stejné hodnotě,“ uvedl úřad práce.
Z hlediska okresů byla nezaměstnanost nejvyšší na Karvinsku a Mostecku shodně na úrovni 10,5 procenta. Na Bruntálsku bylo bez práce 8,5 procenta lidí. Naopak velmi nízkou nezaměstnanost, tedy pod třemi procenty, evidují úřady práce v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou.
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