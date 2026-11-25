Vláda chce zachovat současnou výši podpory v nezaměstnanosti při rekvalifikacích, oproti původnímu návrhu se zmírní změny pro lidi nad 52 a 57 let či rodiče. Pozměňovací návrh k vládní novele je podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO) férovým kompromisem mezi snahou efektivně hospodařit a řešit situaci lidí, kteří mají obtížnější přístup na trh práce. Řekl to ve středu na tiskové konferenci.
Otočka ministerstva práce: Ohroženým skupinám podpora v nezaměstnanosti zůstane, ostatním ji sníží
Zachování vyšší podpory pro lidi v předdůchodovém věku či pro ty, kteří se rekvalifikují, ocenila poslankyně Lucie Šafránková, jejíž hnutí SPD korekci původního návrhu požadovalo. Sněmovna bude o změně výplat podpory v nezaměstnanosti jednat ve čtvrtek.
„Po našem tlaku se podařilo zachovat podporu pro zranitelné skupiny občanů,“ odpověděla Šafránková na dotaz novinářů, zda považuje dohodu za kompromis, nebo prohru svého hnutí.
Podpora v nezaměstnanosti v prvních dvou měsících se má snížit stejně jako u vládního návrhu z 80 procent výdělku či vyměřovacího základu na 65 procent. V dalších dvou měsících by se pobíralo stejně jako teď 50 procent výdělku, poté podle pozměňovacího návrhu 40 procent. Vláda navrhovala 45 procent. Podpora by mohla činit podle poslanecké úpravy nejvýš 60 procent průměrné mzdy a při rekvalifikaci 80 procent. Zachování současné výše podpory při rekvalifikaci tak znamená, že maximálně budou moct lidé podle Juchelky pobírat 38 500 korun měsíčně namísto 29 tisíc korun, které by jim stát vyplácel podle původního návrhu.
Škrty na podpoře a rekvalifikacích zabetonují trh a poroste nezaměstnanost i náklady, říká Dombrovský
Lidem nad 52 let mají doby s nejvyšší a prostřední částkou podpory 80 procent a 50 procent zůstat podle návrhu poslanců ANO tříměsíční. Ti, jimž se do potřebné odpracované doby a odvodů k získání podpory počítá rodičovská či péče o blízké, by měli mít v první fázi 45 procent průměrné mzdy v národním hospodářství a ve druhé fázi 30 procent. Vláda si od snížení podpor původně slibovala pětimiliardovou úsporu ročně. V případě schválení koaliční úpravy by byla podle zdůvodnění o miliardu korun nižší.
Podpory v nezaměstnanosti se upravily letos od ledna. V prvních měsících a při rekvalifikaci jsou vyšší, při delší době bez práce se snížily. Změny prosadila minulá vláda Petra Fialy (ODS). Podle ní a expertů měla úprava rozhýbat strnulý pracovní trh, usnadnit změnu místa a firmám zajistit nové lidi. Podle Juchelky změna trh práce nerozpohybovala, jediným dopadem byl nárůst sumy potřebné k vyplácení podpor. Celkem podle ministra stála 8,5 miliardy korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) letos po jednání o rozpočtu ale řekl, že podpory vzrostly nelogicky, je výhodné nepracovat a Česku chybí zaměstnanci. Juchelka pak navrhl snížení podpor, které vláda bez možnosti připomínek schválila.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
S reklamou a bez mobilní aplikace:
Vyzkoušet HN mini za 45 Kč
Bez reklam a s mobilní aplikací:
Koupit HN měsíční za 90 Kč
Koupit HN roční za 3290 Kč