Česká národní banka (ČNB) zařadí do devizových rezerv zahraniční korporátní dluhopisy. Investovat do nich bude prostřednictvím dluhopisových indexů. Cílem kroku je zvýšit očekávaný výnos rezerv a zároveň je více diverzifikovat. Centrální banka to v pondělí oznámila v tiskové zprávě.

ČNB nebude dluhopisy nakupovat přímo od emitentů, ale prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF) a derivátů. ČNB upozornila, že korporátní dluhopisy s ratingem v investičním pásmu má ve svých portfoliích zhruba 40 procent světových centrálních bank.

„V uplynulých letech jsme záměrně diverzifikovali strukturu devizových rezerv. Průběžně navyšujeme zásoby zlata a postupujeme ke 100 tunám, podíl akcií v rezervách roste a míříme na 30 procent. Tato strategie vychází z přesvědčení, že rezervy se musí v dlouhodobém horizontu zhodnocovat a zároveň odolávat různým tržním podmínkám,“ uvedl člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček. Podle ČNB dosahovaly korporátní dluhopisy v letech 1994 až 2024 v průměru o 0,75 až 1,35 procentního bodu vyšší roční výnosy než americké vládní dluhopisy.

„Korporátní dluhopisy jsou dalším přirozeným krokem. Nabízejí konzistentní nadvýnos nad vládními dluhopisy při zachování konzervativního přístupu. Investujeme výhradně v investičním pásmu ratingu a pouze přes indexové nástroje,“ dodal Kubíček.

Bankovní rada ČNB také rozhodla, že investice do amerických hypotečních zástavních listů (MBS) nově bude řešit interní tým. Dosud se o ně starali externí správci, portfolia ale při zohlednění správcovských poplatků nedosahovala uspokojivých výsledků. „Šestiletá zkušenost s externími mandáty nepřinesla očekávané výsledky a přechod na interní správu prostřednictvím ETF a derivátů nám přinese potřebnou flexibilitu i nižší náklady,“ uvedl Kubíček.

Devizové rezervy ČNB na konci října meziročně vzrostly o 11,58 miliardy eur na 160,39 miliardy eur, od konce září se zvýšily o 2,36 miliardy eur. Hlavní část rezerv tvoří dluhopisy, a to zhruba 45 procent. Naprostá většina z toho jsou vládní obligace. Akcie tvoří zhruba 30 procent rezerv, nástroje peněžního trhu 17 procent a zlato sedm procent.

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.

Tento článek máteje zdarma.
Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok