Česká národní banka (ČNB) zařadí do devizových rezerv zahraniční korporátní dluhopisy. Investovat do nich bude prostřednictvím dluhopisových indexů. Cílem kroku je zvýšit očekávaný výnos rezerv a zároveň je více diverzifikovat. Centrální banka to v pondělí oznámila v tiskové zprávě.
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ČNB nebude dluhopisy nakupovat přímo od emitentů, ale prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETF) a derivátů. ČNB upozornila, že korporátní dluhopisy s ratingem v investičním pásmu má ve svých portfoliích zhruba 40 procent světových centrálních bank.
„V uplynulých letech jsme záměrně diverzifikovali strukturu devizových rezerv. Průběžně navyšujeme zásoby zlata a postupujeme ke 100 tunám, podíl akcií v rezervách roste a míříme na 30 procent. Tato strategie vychází z přesvědčení, že rezervy se musí v dlouhodobém horizontu zhodnocovat a zároveň odolávat různým tržním podmínkám,“ uvedl člen bankovní rady ČNB Jan Kubíček. Podle ČNB dosahovaly korporátní dluhopisy v letech 1994 až 2024 v průměru o 0,75 až 1,35 procentního bodu vyšší roční výnosy než americké vládní dluhopisy.
„Korporátní dluhopisy jsou dalším přirozeným krokem. Nabízejí konzistentní nadvýnos nad vládními dluhopisy při zachování konzervativního přístupu. Investujeme výhradně v investičním pásmu ratingu a pouze přes indexové nástroje,“ dodal Kubíček.
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Bankovní rada ČNB také rozhodla, že investice do amerických hypotečních zástavních listů (MBS) nově bude řešit interní tým. Dosud se o ně starali externí správci, portfolia ale při zohlednění správcovských poplatků nedosahovala uspokojivých výsledků. „Šestiletá zkušenost s externími mandáty nepřinesla očekávané výsledky a přechod na interní správu prostřednictvím ETF a derivátů nám přinese potřebnou flexibilitu i nižší náklady,“ uvedl Kubíček.
Devizové rezervy ČNB na konci října meziročně vzrostly o 11,58 miliardy eur na 160,39 miliardy eur, od konce září se zvýšily o 2,36 miliardy eur. Hlavní část rezerv tvoří dluhopisy, a to zhruba 45 procent. Naprostá většina z toho jsou vládní obligace. Akcie tvoří zhruba 30 procent rezerv, nástroje peněžního trhu 17 procent a zlato sedm procent.
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