Tržby americké společnosti Anthropic, která se zabývá umělou inteligencí (AI), by mohly do roku 2030 překročit 600 miliard dolarů (zhruba 13,1 bilionu Kč). Podle listu Financial Times to vyplývá z prognózy investiční banky Goldman Sachs, která pro firmu připravuje primární veřejnou nabídku akcií (IPO). Odhad počítá s tím, že tržby podniku vzrostou do konce desetiletí více než 130násobně oproti loňskému roku.
Goldman Sachs předpokládá, že Anthropic letos utrží zhruba 52 miliard dolarů, v roce 2027 pak 136 miliard a v roce 2029 již 442 miliard dolarů. Dlouhodobě ztrátová firma přitom za celý loňský rok vykázala tržby 4,6 miliardy dolarů. Prognóza podle FT vychází z modelu banky, který její zástupci ústně představili jednomu z potenciálních investorů.
Navzdory prudkému růstu tržeb očekává banka, že společnost dosáhne kladného volného peněžního toku až v roce 2030. V té době by měl podle odhadu činit 33,6 miliardy dolarů. Goldman Sachs zároveň předpokládá, že Anthropic by mohl provozního zisku dosáhnout v roce 2029. O rok později by podle prognózy provozní zisk mohl vystoupat na 65,2 miliardy dolarů.
Společnost chce z prodeje akcií na burze získat až 64,4 miliardy USD (1,4 bilionu Kč). Podle výpočtů agentury Reuters by ji to ohodnotilo až na 1,02 bilionu USD. Vstup firmy na burzu bude významnou zkouškou toho, zda zájem investorů o AI převáží nad obavami z rizik spojených s tímto rychle se rozvíjejícím odvětvím.
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Ztráta společnosti za prvních šest měsíců letošního roku podle dokumentů předložených americkým regulátorům činila 81 miliard dolarů, z toho 72 miliard připadalo na změny ocenění konvertibilních dluhopisů.
V dokumentech k plánovanému vstupu na burzu Anthropic upozorňuje také na rizika spojená s rychlým vývojem AI. Konkurenti by podle firmy mohli získat náskok díky rychlejšímu vývoji nových modelů. Schopnosti AI by se také mohly zlepšovat rychleji, než firma dokáže zajistit jejich bezpečnost. Obavy vyvolávají i případy takzvaných autonomních agentů AI, kteří unikli z testovacích prostředí a pronikli do firemních systémů, nebo možnost zneužití stále výkonnějších nástrojů AI k hackerským útokům.
Ambice společnosti Anthropic také přinášejí obrovské náklady na infrastrukturu. Firma se zavázala vynaložit téměř 900 miliard USD na výpočetní kapacity u partnerů, mezi které patří Amazon a Google. To ukazuje, jak moc její rychlý růst závisí na zajištění obrovského výpočetního výkonu do budoucna. Část těchto kapacit je přitom závislá na financování, které Anthropic nemá pod kontrolou.
Letos v červnu vstoupila na burzu společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Její IPO bylo největší na světě, firma si prodejem akcií v souvislosti se vstupem na burzu zajistila zhruba 75 miliard USD. Oceněna byla na zhruba 1,7 bilionu USD.
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