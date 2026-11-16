Podnikatel Roman Blažek patřil k evropským průkopníkům výroby snowboardů v Asii. Jeho značka Westige je tam začala vyrábět roku 2002, do té doby tam téměř nikdo zimní zboží nevyráběl. Na přelomu milénia rozjel také e-shop se sportovním vybavením Snowboards.cz. O 15 let později svůj byznys prodal holdingu Jakuba Havrlanta, Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.
„Pak jsem asi dva roky přemýšlel, co dál. Přišel jsem si ještě dost mladý na to, abych už nic dalšího nevyvíjel,“ říká dnes dvaapadesátiletý podnikatel. Místo předčasného důchodu investoval asi deset milionů korun do vývoje dětských kol, která spolu s manželkou Adélou pod značkou Beany prodává do celého světa. Nyní se k tomu ještě víc zaměří i na prodej a vývoj vlastních cyklistických součástek.
Co se dočtete dál
- Proč se firma pouští do výroby cyklistických součástek.
- Jaké komponenty pod svou značkou nabídne.
- Kolik výroby kol Beany směřuje na export.
- Kde dnes firma kola vyrábí.
- Proč se nedaří s dětskými koly uspět ve Španělsku nebo Itálii.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace