Americká softwarová společnost Microsoft má problémy při řešení výpadků, se kterými se od čtvrtečního večera potýkají uživatelé její internetové pošty Outlook i dalších služeb. Firma uvedla, že její snahy o odstranění výpadků nepostupují podle očekávání. Dodala, že na nápravě situace dál pracuje.
Podle agentur se kvůli výpadkům služeb Microsoftu potýkají s problémy jednotliví uživatelé, firmy i státní úřady po celém světě. Výpadky se týkají také například komunikační služby Teams či asistenční služby Copilot využívající umělou inteligenci (AI).
Podle údajů na webu Downdetector, který monitoruje výpadky internetových služeb, hlásí potíže se službami společnosti Microsoft také uživatelé v České republice.
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„Zavádíme další opatření k optimalizaci provozu, abychom zlepšili stabilitu služeb," napsala společnost Microsoft krátce po 7:00 SEČ na síti X. O zhruba dvě hodiny dříve uvedla, že její opatření vedla k částečnému zlepšení situace, ale nepřinesla trvalé řešení problémů.
Podle serveru BBC jeden z vedoucích představitelů Microsoftu uvedl, že výpadky nejsou důsledkem kybernetického útoku.
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