Seattle (USA) 14. listopadu (ČTK) - Americká softwarová společnost Microsoft po pátečním celodenním výpadku obnovila funkčnost všech svých služeb. Oznámila to dnes v příspěvku na sociální síti X. Výpadek zasáhl jak domácnosti, tak firmy a státní úřady, a to po celém světě včetně Česka. Microsoft už v pátek uvedl, že nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o kybernetický útok nebo počínání umělé inteligence (AI).
"Dokončili jsme veškeré práce na odstranění základní příčiny incidentu a obnovili služby i zbývajícím zákazníkům a ve zbývajících regionech, které byly dosud výpadkem zasaženy,â€ś uvedla firma.
Týden s technologiemi: Microsoft Outlook a OneDrive na kolenou kvůli chybě cloudové infrastruktury
Výpadek se týkal například elektronické pošty Outlook, komunikační služby Teams či asistenta Copilot využívajícího AI. V Česku výpadek služeb zasáhl například ministerstva financí, školství či dopravy. Úřady se kvůli tomu potýkaly s výpadky či zpomalením e-mailové komunikace a cloudových služeb.
hod spr
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