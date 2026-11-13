Ve veřejném prostoru je nejvíce slyšet o problémech a úsporných řešeních koncernu Volkswagen (VW). I kvůli tomu, že mají dopadnout také na českou Škodu Auto. Trochu v ústraní zůstává momentální situace další německé automobilky Mercedes-Benz. Přitom ve Stuttgartu, sídle značky, musí poslední měsíce řešit podobné problémy jako šéfové VW ve Wolfsburgu. Manažeři Mercedesu nyní zvolili radikální řešení, ke kterému se zatím neodhodlali ani zástupci VW.

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Co se dočtete dál

  • Co se v Mercedesu děje.
  • Jaké má vedení plány.
  • O kolik je levnější výroba v Maďarsku.
  • Co bude se značkou dál.
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