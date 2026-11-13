Máme za sebou týden čekání na novinky ohledně sektorových daní, o nichž jsme se ale nakonec nic nového nedozvěděli. Ministryně financí Alena Schillerová sice jednala s top českými ekonomy, ale nevypadá to, že by měla v rukou už ucelený směr a přístup. Přesto jsme přinesli několik pohledů na sektorové daně od expertů a ekonomů, kteří vesměs upozorňují na jejich problematičnost a citlivost pro celou českou ekonomiku. 

Místo zásadních daní tak pozornost opět ovládli Motoristé a opět zcela nesmyslně. Nejprve Petr Macinka vyprávěl o mužatkách hokejistkách, což se nakonec ukázalo v české společnosti jako neškodné ve srovnání se šrapnelem, který odpálil MUDr. Boris Šťastný. 

Ten totiž za podpory Andreje Babiše prosazuje zrušení norem, podle nichž se vaří a má vařit ve školních jídelnách. Pravidla chránící děti jsou přitom běžnou součástí rozvinutých zemí a mají je například i často vzývané Spojené státy, které jsou občas dávány za vzor deregulace a vůbec svobody pro celou EU.  

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