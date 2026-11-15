Každý rok při dopravních nehodách v Česku zemře téměř 500 lidí. Po každém zůstala rodina, která kromě pohřbu musí řešit i trestní řízení a pojišťovnu viníka. Zákon žádnou částku za takto zmařený život nezná, soudy však vycházejí z rozsudku Nejvyššího soudu a výchozím bodem se jim stal dvacetinásobek průměrné mzdy.

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Co se dočtete dál

  • Proč se z výchozího výpočtu odškodnění za smrt blízkého člověka stal v praxi často nepřekročitelný ceník.
  • Jaké nároky mají lidé, kteří po dopravní nehodě přišli o zdraví, a na co pojišťovny samy neupozorňují.
  • Proč někdy pojišťovna odmítne zaplatit i odškodnění za psychické následky potvrzené dvěma znalci.
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