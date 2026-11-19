Po 13 letech a při odhadovaných nákladech přesahujících miliardu dolarů dnes vyšla hra GTA 6, šestý díl série Grand Theft Auto. Tento nejočekávanější herní titul v historii se hned po vydání dočkal nadšených recenzí, uvedla agentura Reuters. Podle ní by hra mohla vydavateli Take-Two Interactive a studiu Rockstar Games vynést miliardy dolarů. Okamžitě vystoupala na vrchol historického žebříčku serveru Metacritic, kde získala 99 bodů, což je výsledek, který zaznamenal už jen jeden další titul, a to The Legend of Zelda: Ocarina of Time z roku 1998.
Hra byla nejprve zpřístupněna dnes o půlnoci novozélandského času a postupně se otevírala hráčům po celém světě, o půlnoci SEČ je možné se k ní dostat i v Česku. Některé firmy dokonce svým zaměstnancům podle Reuters udělily volno, aby si ji mohli zahrát.
„Je to ta nejlepší hra, jaká kdy vznikla – a to jsme teprve 20 minut v ději,“ uvedl 33letý Asif Mir, který hru začal hrát a živě streamovat krátce po půlnoci v Sydney, které patří mezi místa, kde se hra otevřela nejdříve.
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V Londýně hráči odpočítávali okamžik vydání na večírcích po celém městě. „Na dnešní den jsem čekal celý život,“ řekl Reuters 20letý influencer Archie Whitby. „Jako by to ani nebylo skutečné.“
Z dlouhého čekání na hru se stal takzvaný internetový mem: jako překvapení nad tím, že se stalo něco nepravděpodobného, internetoví uživatelé často v žertu poznamenávají, že se daná věc stala „před (vydáním) GTA 6“ (before GTA 6).
První hra GTA byla poprvé uvedena na trh 28. listopadu 1997 a brzy se zařadila mezi nejúspěšnější počiny v dějinách počítačových her. Za téměř 30 let od svého vzniku se z GTA stal globální kulturní fenomén i obrovský zdroj příjmů, který zároveň vyvolává svým násilným obsahem kontroverzní reakce.
Podle různých odhadů se náklady na vývoj nového titulu GTA 6 pohybují mezi jednou miliardou a 1,5 miliardy dolarů, což by z něj činilo jeden z nejdražších produktů v historii zábavního průmyslu. Společnost Sensor Tower, která se zabývá průzkumem trhu, odhaduje, že na platformách PlayStation 5 a Xbox bylo předobjednáno více než deset milionů kopií hry. Firma předprodej zahájila v červnu.
GTA 6 by podle obchodníků mohla být po vydání nejprodávanější hrou v České republice. Jedná se o jeden z nejočekávanějších herních titulů posledních let. Současně s tím by se mohl zvýšit zájem o prodej herních konzolí PlayStation a Xbox. Hra sleduje příběh kriminální dvojice Lucie a Jasona ve Vice City ve fiktivním americkém státě Leonida inspirovaném Floridou. Lucia propuštěná z vězení se bude společně se svým partnerem pracujícím pro místního zločince snažit zařídit nový život. Po neúspěšné loupeži se ale ocitnou uprostřed kriminálního spiknutí, ze kterého se dostanou jenom tehdy, když si budou vzájemně důvěřovat.
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