Akcie americké společnosti Anthropic, která patří mezi hlavní hráče v oblasti umělé inteligence (AI), zahájily čtvrteční obchodování na burze Nasdaq na ceně 111,5 dolaru za kus. To představuje nárůst o zhruba 34 procent oproti emisní ceně stanovené na 83 dolarů za kus. Tržní hodnota podniku se tak vyšplhala na dva biliony dolarů (přes 44 bilionů Kč), napsala agentura Reuters.
Přichází jedno z největších IPO historie. Bude Anthropic dobrá investice za jakoukoliv cenu? A co je hlavní otázka?
Primární veřejná nabídka (IPO) akcií Anthropicu vynesla 81,3 miliardy dolarů, zhruba 1,8 bilionu Kč. Anthropic patří mezi hlavní hráče v umělé inteligenci. Firma uvedla, že v rámci úpisu IPO se prodalo 980 milionů akcií, jejichž cena byla stanovena na 83 dolarů za kus. Původně plánovala prodej 825 milionů akcií za cenu v rozmezí od 70 do 78 dolarů za kus. Své plány upravila v reakci na silnou poptávku.
S koupí počkejte, radí analytici
Zájemci o akcie americké společnosti Anthropic by měli s jejich koupí spíše počkat, shodli se analytici, které oslovila ČTK. Vstup Anthropicu na burzu lze podle nich už teď hodnotit jako úspěšný. Noční úpis akcií Anthropicu byl největší v historii. Čeští drobní investoři mohou akcie Anthropicu nakupovat od čtvrtečního večera prostřednictvím svého brokera nebo banky, řekl ČTK analytik XTB Pavel Peterka.
"Do samotného upisování za 83 dolarů se čeští drobní investoři dostat nemohli. Můžou ji koupit na burze, jakmile začne obchodování, pokud ji broker nabízí. To platí pro brokery i pro banky, které retailovým klientům zprostředkovávají americké akcie," řekl ČTK Peterka. Ne každá banka přidá novou akcii hned první den. Některé to dělají s několikadenním zpožděním, takže dostupnost je podle něj potřeba ověřit u konkrétní instituce.
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Platí se tržní cena, ne upisovací cena 83 dolarů, upozornil. "Není proto nutné spěchat. Akcie bude možné dokoupit i v dalších týdnech a měsících. Pravděpodobně i pod dnešní tržní cenou. Zároveň platí, že IPO přináší obrovskou rozkolísanost a míru rizika. Trh bude rovnovážnou cenu akcie hledat. Cena tak pravděpodobně vlivem zájmu ze začátku poroste a následně přijde propad," odhadl.
Portfolio manažer J&T Investiční společnosti Ján Hladký upozornil, že část poptávky souvisí se zájmem velkých hráčů a část i s tím, že investoři počítají s krácením objednávek, a proto často objednávají více akcií, než kolik reálně očekávají získat.
Několikanásobný převis poptávky při úpisu je třeba brát s rezervou, souhlasil analytik Portu Jan Berka. Poptávka těch, na které se v úpisu nedostalo, může kurz zpočátku vytáhnout výš. Po výrazném růstu ale obvykle rychle následuje vybírání zisků. V dalších měsících může proti kurzu působit i rostoucí nabídka, podotkl.
Investoři mohou podle něj investovat do Anthropicu i nepřímo přes indexové a technologické ETF fondy. Do indexu Nasdaq 100 se totiž Anthropic kvalifikuje zrychleně prakticky okamžitě, zatímco do S&P 500 vstoupí nejdříve za rok.
"Anthropic se rychle dostane do portfolií mnoha investorů, kteří o tom možná ani nevědí. Burza Nasdaq letos zavedla pravidlo rychlého zařazení, díky kterému se největší nové společnosti mohou dostat do indexu Nasdaq 100 už po 15 obchodních dnech," upřesnil analytik eToro Jakub Rochlitz. Podle agentury Bloomberg by se Anthropic měl stát součástí indexu 21. prosince. Fondy, které index kopírují, pak budou muset jeho akcie nakoupit. Kdo spoří přes fondy nebo ETF sledující Nasdaq 100, bude tak mít Anthropic v portfoliu, dodal.
Úspěšná primární emise ilustruje, že AI je mezi investory aktuálně v módě, uvedl analytik UniCredit Bank Martin Komrska. Otázkou do budoucna však podle něj zůstává, zda dokáží firmy z odvětví AI naplnit očekávání investorů ohledně své budoucí ziskovosti. Každý investor by měl před nákupem akcií zvažovat nejen to, zda se mu líbí dané odvětví, ale také zda cena příslušné akcie má fundamentální opodstatnění, dodal.
Anthropic založili v roce 2021 bývalí zaměstnanci firmy OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Vlajkovým produktem společnosti Anthropic je chatbot Claude, který byl uveden na trh v roce 2023.
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