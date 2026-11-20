Český raper Patrik Aišman vystupující pod jménem PTK, bez velké publicity prostřednictvím svého soukromého kanálu na Instagramu vyprodal tři pražské O2 areny. Během jediného večera vyprodal dvě vystoupení 1. a 2. prosince příštího roku a vzápětí pro velký zájem fanoušků naplnil největší pražskou koncertní halu 3. prosince i potřetí. O2 arena to oznámila na svých stránkách.
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PTK začal s hudbou v roce 2013. „Od začátku bylo mým cílem dělat dobrou hudbu a vydělat si peníze,“ uvedl v podcastu Recast slovenského youtubera a streamera Dušana „Duklocka“ Brachny.
Zpočátku své skladby vydával na platformách SoundCloud a YouTube. Profil na Spotify si založil až kolem roku 2021, kdy vydal debutové album s názvem 27. V letech 2021 až 2023 vydal šest alb a od roku 2023 patří na Spotify mezi deset nejposlouchanějších interpretů v Česku.
Velký úspěch zaznamenal loňskou deskou Karakoram, skladba Kurvy v pozoru vydaná letos 3. září na Spotify zaznamenala za jediný den 500 000 streamů. Letos v listopadu vydal EP Čím víc toho mám tím dál od domova jsem, které obsahuje pět skladeb. V jedné z nich s názvem Teď nebo nikdy hostuje populární raper Viktor Sheen.
PTK spolupracoval i s dalšími rapery, například v roce 2024 s Yzomandiasem na společném albu Painkillers, které i s rozšířenou verzí nasbíralo 160 milionů přehrání na Spotify. Dlouhodobě spolupracuje také s raperem vystupujícím pod jménem Slugerr, se kterým v roce 2023 vydal společné album Trap Menu.
Rodák z Chebu PTK se stal prvním českým umělcem, který vyprodal tři koncerty v O2 areně bez marketingové kampaně, jen přes uzavřenou skupinu na Instagramu. Prvními rapovými interprety, kteří O2 arenu vyprodali, se v roce 2023 stali dlouhodobě nejposlouchanější čeští rapeři Calin a Viktor Sheen. O rok později halu samostatně zaplnil Viktor Sheen i Ektor. Letos v září halu dvakrát vyprodal zakladatel vlivného hudebního vydavatelství Milion+ Yzomandias. Nikdo z nich však nevyprodal tři termíny během jednoho dne.
Rapování je základním elementem hip hopu, který spojuje mixovanou hudbu a právě rap. Pohled na jednu z nejpopulárnějších subkultur dneška nabízí objemná publikace Ladislava Poety Zemana s názvem Českej rap, která vyšla před čtyřmi lety.
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