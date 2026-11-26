Analytická společnost CEEC Research pořádá ve čtvrtek 26. listopadu největší a nejprestižnější odborné setkání českého stavebnictví. Konference Setkání lídrů českého stavebnictví 2026/H2 přivede do Španělského sálu představitele vlády a vedení stavebních, developerských a projektových společností. Program otevře výhled trhu pro rok 2027, ceny stavebních dodávek, povolování nových bytů i financování veřejných investic.
Přenos z Pražského hradu můžete sledovat od 10:00.
Svou účast již potvrdil první místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Mezi další pozvané odborníky patří místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a ministr životního prostředí Igor Červený. Jejich resorty jsou pro stavebnictví důležité z hlediska investičních priorit, veřejných rozpočtů, energetických vstupů i environmentálních požadavků na výstavbu a výrobu stavebních materiálů.
„Stavebnictví potřebuje mít jasno v tom, s jakými veřejnými investicemi může v příštích letech počítat a za jakých podmínek bude připravovat nové projekty. Setkání lídrů na Pražském hradě propojuje ty, kteří o investicích rozhodují, s těmi, kteří je připravují, financují a realizují. Chceme, aby z diskuse vyplynuly konkrétní priority pro rok 2027,“ říká Michal Vacek, ředitel CEEC Research.
Úvodní analytickou část představí Michal Vacek. Aktuální průzkum CEEC Research nabídne pohled stavebních firem na situaci na trhu a očekávání pro další období. Výsledky vytvoří podklad pro diskusi o vývoji poptávky, vytížení stavebních kapacit a připravenosti firem na nové zakázky. Debaty tak budou vycházet také ze zkušeností a očekávání samotných představitelů oboru.
Porostou ceny za stavební materiály?
První diskusní blok se zaměří na výhled trhu, náklady a konkurenceschopnost. Otevře otázku, jak se do ekonomiky stavebních zakázek promítají ceny energií, pohonných hmot a stavebních materiálů. Součástí budou nasmlouvané zakázky a využití kapacit, ale také dopady environmentálních požadavků. Diskuse bude hledat podmínky, za kterých mohou firmy udržet ziskovost, investovat do svého rozvoje a zvládnout další růst trhu.
Pohled výrobců stavebních materiálů reprezentuje mezi pozvanými Kamil Jeřábek, generální ředitel společnosti wienerberger. Firma ve své výrobě řeší náklady na energie, modernizaci technologií i snižování emisí. Zkušenost výrobce materiálů je proto důležitá pro debatu o tom, jak se tyto požadavky promítají do cen a dostupnosti stavebních dodávek.
Mezi pozvanými zástupci stavebních společností jsou Karel Volf, viceprezident Skupiny Metrostav a člen představenstva společnosti Metrostav, a Tomáš Rys, technický ředitel společnosti STRABAG. Obě společnosti zastupují realizační část trhu, pro kterou je podstatná návaznost investičních plánů na dostupné kapacity a technickou připravenost staveb. Jejich zastoupení rozšiřuje diskusi o efektivitu stavebních postupů a možnosti dodavatelů reagovat na nové veřejné i soukromé zakázky.
Předvídatelnost legislativy
Druhý blok otevře bydlení a podmínky pro zahajování nové výstavby. Zaměří se na to, zda očekávané změny stavebního zákona mohou urychlit přípravu a povolování projektů a které překážky nadále komplikují jejich realizaci. Developerský pohled zastupuje mezi pozvanými Dušan Kunovský, zakladatel a generální ředitel CENTRAL GROUP. Jeho zkušenosti s přípravou rezidenčních projektů propojují otázky povolování s cenami stavebních dodávek a ekonomickou proveditelností nové výstavby.
Třetí blok bude věnován veřejným investicím a cestě od jejich financování k realizaci. V návaznosti na přípravu státního rozpočtu na rok 2027 se zaměří na objem a předvídatelnost stavebních investic, priority státu a stabilní víceleté financování. Prostor dostane účelné využívání veřejných prostředků a koordinace jednotlivých investorů. Zásadní otázkou bude, co musí být splněno, aby finančně zajištěné a připravované projekty mohly skutečně vstoupit do výstavby.
Projektantskou a inženýrskou část okruhu pozvaných odborníků zastupuje Ondřej Budík, generální ředitel HBH Projekt. Společnost se specializuje na dopravní a inženýrské stavby a působí od projektové a majetkoprávní přípravy po řízení a dozor výstavby. Právě kvalita dokumentace a koordinace přípravných prací patří k tématům, která propojují projektantskou praxi s otázkou rychlejšího zahajování infrastrukturních staveb.
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